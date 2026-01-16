Бизнесмена Карапетяна перевели под стражу

Апелляционный антикоррупционный суд приостановил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения

Самвел Карапетян © Александр Саверкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Апелляционный антикоррупционный суд Армении приостановил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест в отношении российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщила ТАСС адвокат Карапетяна Лианна Гаспарян.

"Да, действительно Апелляционный суд приостановил судебный акт [об изменении меры пресечения на домашний арест]. Однако сегодня в 16:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) у нас есть еще одно судебное заседание, и посмотрим, каким будет его итог. Будет вновь рассмотрен вопрос меры пресечения", - сообщила собеседница агентства в ответ на вопрос, действительно ли суд принял решение вернуть бизнесмена под стражу.

Ранее сегодня другой адвокат Карапетяна Арам Вардеванян в публикации на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) напомнил, что 5 января прокуратура подала апелляцию на решение суда об изменении на домашний арест меры пресечения Карапетяну, потребовав вернуть его под стражу. Он сообщил, что Апелляционный суд принял апелляции прокуратуры и стороны защиты к рассмотрению 12 января и назначил 16 января датой публикации решения. С его слов, одновременно следственный орган подал ходатайство о продлении домашнего ареста, поскольку по закону он не может подавать никаких других ходатайств, в связи с чем сегодня в 16:00 в Антикоррупционном суде состоится повторное слушание. Он добавил, что Карапетян не будет участвовать в этом судебном заседании.

11 декабря Апелляционный антикоррупционный суд отклонил жалобу защиты Карапетяна о незаконности продления ареста в качестве меры пресечения. 24 декабря защита Карапетяна подала кассационные жалобы на решение Апелляционного суда. 30 декабря суд одобрил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Карапетяну с ареста на домашний арест. 5 января стало известно, что сторона обвинения подала апелляцию на решение армянского суда о домашнем аресте российского бизнесмена, требуя заключить его под стражу.

Арест Карапетяна

18 июня 2025 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и потом неоднократно продлевал арест. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, на время был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Ранее Совет защиты Карапетяна сообщил, что 22 июля 2025 года чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию "Электрических сетей Армении". В правительстве республики заявили, что по вопросу "Электросетей" приоритет отдадут национальному законодательству.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на заседании 17 ноября 2025 года лишила "Электрические сети Армении" лицензии. В течение последующих трех месяцев должна быть определена дальнейшая судьба компании. Как заявили в КРОУ, либо владелец и государство договорятся о процедуре передачи компании государству, либо компания перейдет под госконтроль.