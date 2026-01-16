В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
10:49
обновлено 11:41
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявили в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецкой области", - сообщили в МЧС.
Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли для Липецка, Липецкого, Грязинского, Добринского, Хлевенского, Усманского и Добровского муниципальных округов. Также на всей территории региона объявлено предупреждение о воздушной опасности.
В новость внесены изменения (14:40 мск) - добавлена информация об опасности атаки БПЛА на всей территории области.