В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В регионе также объявлено предупреждение о воздушной опасности

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявили в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецкой области", - сообщили в МЧС.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли для Липецка, Липецкого, Грязинского, Добринского, Хлевенского, Усманского и Добровского муниципальных округов. Также на всей территории региона объявлено предупреждение о воздушной опасности.

В новость внесены изменения (14:40 мск) - добавлена информация об опасности атаки БПЛА на всей территории области.