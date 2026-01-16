В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании падчерицы

Пострадавшей девочке 14 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге мужчину по подозрению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"Установлено, что не позднее 30 июня 2025 года фигурант, находясь совместно с несовершеннолетней в квартире их проживания, расположенной в городе Зеленогорске, применил физическое насилие к потерпевшей и совершил против воли и желания последней изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, фигурант приходится потерпевшей 2011 года рождения отчимом. Уголовное дело в отношении мужчины расследуется по двум статьям: изнасилование (п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ). Следователь осмотрел место происшествия, назначил комплекс экспертиз и направил в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.