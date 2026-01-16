На Украине глава медкомиссии получила $300 тыс. за фейковые справки о негодности

Услуга стоила от $2,5 тыс., утверждает следствие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более $300 тыс. "заработала" глава районной военно-врачебной комиссии (ВВК) при военкомате в Днепропетровской области Украины за выдачу мужчинам поддельных справок для уклонения от мобилизации. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным издания "Страна", речь идет о руководителе врачебной комиссии в "Центре первичной медико-санитарной помощи №3" города Каменское. Следствие утверждает, что женщина вместе с сообщниками оформляла военнообязанным украинцам медсправки, освобождающие от мобилизации, услуга стоила от $2,5 тыс. Потенциальных клиентов искал и отправлял к главе врачебной комиссии сотрудник местного военкомата.

Прокуратура Украины также показала видео, на котором, как заявляется, глава врачебной комиссии получала деньги от клиентов прямо в рабочем кабинете. По данным СБУ, задокументировано более 20 фактов передачи взяток. Женщине и ее сообщнику предъявлены обвинения в препятствовании работы ВСУ и получении взятки. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда с Украины.