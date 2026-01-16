В Запорожской области задержали трех человек по подозрению в шпионаже

Они передавали данные о расположении российских войск

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. В Запорожской области троих местных жителейзадержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Они передавали данные о расположении российских войск. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

"УФСБ России по Запорожской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двоих жителей г. Бердянска и жителя с. Остриковка Токмакского района Запорожской области, подозреваемых в шпионаже в интересах Вооруженных сил Украины. <…> Они задержаны", - говорится в сообщении.

Заведены уголовные дела по статье 276 УК России (шпионаж). Установлено, что подозреваемые собирали и передавали с помощью иностранного мессенджера противнику "сведения о местах дислокации и передвижениях личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов", рассказали в УФСБ.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в УФСБ. Максимальное наказание за шпионаж - лишение свободы до 20 лет.