В Муроме в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Пострадавшим назначили амбулаторное лечение, одного из них госпитализировали

ВЛАДИМИР, 16 января. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Муроме Владимирской области, пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По состоянию на 12:50 мск в результате ДТП за медицинской помощью обратились семь человек. Все они пассажиры автобуса. Шестерым из них назначено амбулаторное лечение, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 10:15 мск на пересечении улиц Советская и Артема в Муроме. "По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda 1977 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге рейсовому автобусу Scania под управлением водителя 1992 года рождения, в результате произошло столкновение, после чего автобус совершил выезд за пределы проезжей части и наезд на дерево", - пояснили в ведомстве.