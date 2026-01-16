В двух городах Хакасии объявили режим "черного неба"

Речь идет об Абакане и Черногорске

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявили в столице Хакасии - Абакане и втором по численности населения городе республики - Черногорске. Режим будет действовать с 19:00 (15:00 мск) 16 января и до 19:00 (15:00 мск) 19 января, говорится в сообщении республиканского Минприроды.

"По данным Хакасгидромета, с 19:00 (15:00 мск) 16 января до 19:00 (15:00 мск) 19 января ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении. Объявляется режим первой степени опасности.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей. При режиме НМУ первой степени предприятия должны снизить выбросы на 15-20%. Тогда как при самом высоком режиме, третьем, должно произойти снижение выбросов на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

По данным синоптиков, в Абакане на 16:00 (12:00 мск) минус 26 градусов, средняя скорость ветра - 4 м/с.

На территории Абакана находится ТЭЦ, работающая на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. В июле 2022 года постановлением правительства РФ эти города вошли в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух").