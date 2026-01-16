Экс-председателю думы Красноуфимска смягчили меру пресечения

Вместо содержания под стражей Рустам Гамалиев будет находиться под домашним арестом

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд смягчил меру пресечения бывшему председателю думы Красноуфимска Рустаму Гамалиеву. Вместо содержания под стражей он будет находиться под домашним арестом, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил постановление Красноуфимского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу [для бывшего председателя думы Красноуфимска Рустама Гамалиева], избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту его постоянного проживания", - сказано в сообщении.

Гамалиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Ранее полномочия Гамалиева были прекращены в связи с утратой доверия. Депутат проголосовал за выделение 4,5 млн рублей собственной компании на установку остановочных комплексов.