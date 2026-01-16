В Мурманске пытавшуюся поджечь военкомат арестовали на два месяца

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на минимальный срок 10 лет

МУРМАНСК, 16 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Мурманска заключил под стражу местную жительницу, которая пыталась поджечь здание городского военкомата. Об этом сообщили в суде.

"Учитывая, что за преступление, в котором обвиняется гражданка П., предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на минимальный срок 10 лет, учитывая ее личность, Октябрьский районный суд Мурманска избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.

Как указано в поступивших в суд материалах, гражданка пыталась поджечь здание военкомата в Мурманске. В течение незначительного времени женщина была задержана. Возбуждено уголовное дело.