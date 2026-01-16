Во Владимирской области вынесли приговор по делу о хищении молодежных грантов

Трое приговорены к лишению свободы от двух до четырех лет, восемь человек получили условные сроки

ВЛАДИМИР, 16 января. /ТАСС/. Муромский городской суд Владимирской области вынес приговор фигурантам дела о хищении грантов Росмолодежи на сумму более 270 млн рублей. Трое приговорены к лишению свободы от двух до четырех лет, восемь человек получили условные сроки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

"По результатам рассмотрения дел, с учетом характера и степени фактического участия в совершении преступлений, значения этого участия для достижения целей преступлений, размера возмещенного ущерба и других значимых обстоятельств трем фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет, восьми фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы условно с возложением обязанностей на период испытательного срока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью всех членов организованной преступной группы являлось хищение денежных средств Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), выделяемых в виде грантов в особо крупном размере из федерального бюджета. В период с 2019 по 2022 год участники группы осуществляли подбор фиктивных грантополучателей на территории Владимирской, Ивановской, Московской и Нижегородской областей, сбор их персональных данных, направляли в Росмолодежь фиктивные заявки на реализацию проектов и выдачу грантов, обналичивали денежные средства, перечисляемые на расчетные счета фиктивных грантополучателей, передавали деньги руководителям преступного сообщества.

В результате было совершено хищение денежных средств федерального бюджета на общую сумму более 270 млн рублей. "По представлению прокурора судебные заседания проводились в особом порядке в связи с заключением с подсудимыми досудебного соглашения о сотрудничестве", - сообщили в пресс-службе.