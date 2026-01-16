В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

В регионе сохраняется желтый уровень угрозы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменили на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня - угрозы атаки БПЛА. Сохраняется желтый уровень - воздушная опасность - на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

Предупреждение для всего региона было объявлено в 14:27 мск, а для нескольких муниципалитетов, включая областной центр, действовало с 13:42 мск.