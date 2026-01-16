В двух районах Воронежской области объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Режим угрозы непосредственного удара БПЛА объявили на территории Острогожского района Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Острогожский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорится в сообщении.

Позже пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила, что угрозу непосредственного удара БПЛА объявили на территории Лискинского района.

На всей территории региона продолжает действовать предупреждение об опасности атаки БПЛА.