"Башспирт" взыскал с бывшего руководства более 56 млн рублей ущерба

В счет возмещения непосредственного ущерба с ответчиков взыскали более 33 млн рублей

УФА, 16 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы удовлетворил исковые требования торгового дома "Башспирт" к бывшему директору Александру Компанченко, бывшему генеральному директору АО "Башспирт" Рауфу Нугуманову и предпринимателю Артуру Хазигалееву. Они должны выплатить порядка 56 млн рублей, из которых 33 млн - возмещение непосредственного ущерба, сообщили в пресс-службе суда.

В марте 2025 года суд вынес приговор по делу об ущербе "Башспирту" на сумму свыше 100 млн рублей, Нугуманов был осужден на 5 лет условно, Компанченко - на 4,5 года колонии-поселения, их сообщник, руководитель коммерческой организации и экс-депутат Хазигалеев - на 4 года условно. Однако в декабре Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры из-за "существенных нарушений уголовно-процессуального закона", и вернул дело прокурору.

"Решением суда исковые требования удовлетворены частично, с ответчиков солидарно взысканы в счет возмещения ущерба денежные средства в размере более 33 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 22 млн рублей. Решение не вступило в законную силу", - указано в сообщении.

Как ранее сообщали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии, в 2021-2022 годах фигуранты организовали продажу объектов недвижимости дочерней компании ООО "Торговый дом "Башспирт" по заниженным ценам - 132 млн рублей при рыночной стоимости свыше 195 млн рублей. Покупателями выступили две аффилированные с обвиняемыми компании. В дальнейшем ООО "ТД "Башспирт" арендовал эти же объекты на 10 лет по завышенной цене.