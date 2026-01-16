В Харьковской области ВСУ намерены хранить боеприпасы в храме

Международное гуманитарное право запрещает это, напомнил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины заняли церковь в населенном пункте Старый Салтов в Харьковской области для создания склада боеприпасов. В населенный пункт стягивают военнослужащих ВСУ и наемников из Польши и Литвы, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Военнослужащие ВСУ заняли здание храма в населенном пункте Старый Салтов "Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии" <…> с целью обустройства в его подвальных помещениях склада боеприпасов", - сказал Лисняк.

Он отметил, что международное гуманитарное право прямо запрещает использование храмов для военных целей.

"В населенном пункте также фиксируется значительное увеличение численности украинских войск, включая иностранных наемников из Польши и Литвы", - добавил Лисняк.