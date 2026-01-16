На Ставрополье в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Предгорном округе Ставропольского края. В результате автоаварии один человек погиб, трое получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным инспекции, водитель автомобиля Opel при развороте не уступил ехавшему по этой дороге автомобилю Toyota, в результате чего произошло столкновение.

"В результате автоаварии водитель Opel погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и два пассажира автомобиля Toyota получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Пострадавшим в автоаварии назначено амбулаторное лечение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.