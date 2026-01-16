В Подмосковье полиция со стрельбой задержала водителя Porsche

Он отказывался остановиться по требованию полицейских

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции со стрельбой задержали в Балашихе водителя автомобиля, который отказался остановиться по требованию правоохранителей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, во время патрулирования на Терешковой улице сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить иномарку, водитель которой, проигнорировав законное требование полицейских, продолжил движение. При этом он увеличил скорость, создавав опасность для окружающих.

Инспекторы пытались блокировать внедорожник, но задержанный дважды "совершил столкновение с патрульным автомобилем". Сотрудники приняли решение применить огнестрельное оружие. Совершив предупредительный выстрел вверх, они открыли огонь по колесам транспортного средства. "Машина остановилась, и ее водитель задержан", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции. Он отказался от медицинского освидетельствования, решается вопрос юридической квалификации его действий, а также привлечении к установленной законом ответственности.

Как сообщили в прокуратуре Московской области, внимание наряда ДПС привлек автомобиль Porsche в связи с тем, что у него были нечитаемыми государственные регистрационные знаки. Установление обстоятельств произошедшего, а также результаты процессуальной проверки по данному факту находятся на контроле у Балашихинской городской прокуратуры, сказали в надзорном ведомстве.