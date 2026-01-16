В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
14:29
САРАТОВ, 16 января. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Саратовской области. Об этом говорится в сообщении единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
"Внимание! Отбой угрозы атаки БПЛА на территории Саратовской области!" - говорится в сообщении.
Около 15:00 мск губернатор Роман Бусаргин объявил об угрозе атаки. Все экстренные службы были приведены в полную готовность.