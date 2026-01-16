В Ярославле профессора оштрафовали за участие в нежелательной организации

Евгению Ермолину назначили штраф в размере 5 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля оштрафовал на 5 тыс. рублей за участие в нежелательной организации бывшего преподавателя Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, профессора Евгения Ермолина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Суд признал Ермолина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), и назначил ему штраф в размере 5 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

По данным местных СМИ, Ермолина заподозрили в распространении в своем Telegram-канале материалов латвийского "Свободного университета", признанного в России нежелательной организацией.

В сентябре первый протокол в отношении Ермолина об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ должен был рассматриваться в Кировском районном суде Ярославля. По решению суда протокол и другие материалы дела были возвращены в прокуратуру без рассмотрения на доработку.

Второй административный протокол в отношении Ермолина также по ст. 20.33 КоАП РФ был направлен в Нагатинский районный суд Москвы. Суд не стал рассматривать дело.

Ермолин более 20 лет проработал в ЯГТУ им. К. Д. Ушинского, был заведующим кафедрами культурологии, затем журналистики и медиакоммуникаций. В настоящее время проживает в Германии.