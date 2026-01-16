В Польше граждан Украины и России обвинили по делу о пересылке взрывчатки

Обвинительный акт составили против пяти лиц, фигурирующих в расследовании по делу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Национальная прокуратура Польши передала в Окружной суд Варшавы обвинительный акт в отношении четырех граждан Украины и одного гражданина РФ по делу о пересылке взрывчатки по почте.

"7 января 2026 года прокурор Мазовецкого отделения департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве направил в Окружной суд Варшавы обвинительное заключение в отношении пяти лиц, фигурирующих в расследовании по делу об участии в деятельности российской разведки и совершении актов саботажа, заключавшихся в отправке посылок через курьерские компании замаскированной взрывчатки", - говорится в заявлении на сайте Национальной прокуратуры Польши. В обвинительном акте фигурируют 4 граждан Украины и один гражданин РФ (Александр Б.). Обвиняемым грозит пожизненное заключение, уточняет ведомство.

Как утверждает прокуратура, по этому делу также разыскивается еще один гражданин РФ Ярослав М.

В октябре 2024 года польская прокуратура сообщила о задержании четырех членов действовавшей в странах ЕС диверсионной группы, их подозревают в пересылке курьерскими службами взрывчатых веществ. По данным следствия, группа занималась отправкой через курьерские компании в страны ЕС и Великобританию посылок со скрытыми в них взрывчатыми веществами и опасными материалами, которые самовоспламенялись или детонировали при наземной и воздушной транспортировке. Конечной целью злоумышленников, по версии польской стороны, было использование такого канала для отправки посылок со взрывчаткой в Канаду и США.