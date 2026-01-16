Сотрудники ТЦК в Одессе час катали мужчину по городу и требовали $6 тыс. за освобождение

В прокуратуре заявили, что все участники инцидента задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) час возили по Одессе местного жителя и требовали с него деньги за возможность избежать мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры на своем сайте.

По данным следствия, три сотрудника военкомата и их пособник, "член общественной организации", незаконно задержали мужчину, около часа катали его по городу в служебном авто и требовали $6 тыс. за возможность уклониться от мобилизации. В прокуратуре заявили, что все участники инцидента задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда с Украины.