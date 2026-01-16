В КБР задержали чиновника по подозрению в получении взятки в 20 тыс. рублей

Сотрудник администрации города Майский получил средства за содействие в оформлении социальной выплаты

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Сотрудник администрации города Майский в Кабардино-Балкарии задержан полицией по подозрению в получении взятки за содействие в оформлении социальной выплаты. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональных МВД и СК.

"Секретарь межведомственной комиссии по признанию помещения жилым и пригодным (непригодным) для проживания потребовал у обратившегося к нему гражданина 20 тыс. рублей для решения вопроса при получении социальной выплаты. В противном случае чиновник обещал воспрепятствовать в получении необходимого пакета документов. При получении взятки 49-летний главный специалист был задержан опергруппой в своем служебном кабинете", - рассказали в МВД по КБР.

Речь идет о сотруднике администрации Майского, пояснили в региональном следственном управлении СК. В ходе допроса он признал вину.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством).