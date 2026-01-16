Защита Карапетяна обвинила армянского прокурора в "изнасиловании" закона и права

Арам Вардеванян обратил внимание на то, что, согласно статье 285 УПК Армении, ходатайство о продлении срока содержания под стражей или домашнего ареста должно быть подано в суд не позднее чем за пять дней до окончания срока действия соответствующей превентивной меры

ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Один из адвокатов российского бизнесмена Самвела Карапетяна, которому в Армении инкриминируют "призывы к свержению власти в стране" и финансовые махинации, Арам Вардеванян обвинил прокурора в "изнасиловании" закона и права.

"Прокурор А. Даллакян отозвал ходатайство о домашнем аресте и внес ходатайство об аресте Самвела Карапетяна. Это не нарушение закона и права, это случай изнасилования",- написал адвокат в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он обратил внимание на то, что, согласно статье 285 УПК Армении, ходатайство о продлении срока содержания под стражей или домашнего ареста должно быть подано в суд не позднее чем за пять дней до окончания срока действия соответствующей превентивной меры. Он добавил, что в соответствии с этой регуляцией следственный комитет подал ходатайство о домашнем аресте.

Ранее другой адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян в беседе с ТАСС сообщила, что Апелляционный антикоррупционный суд Армении приостановил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест в отношении российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

В Антикоррупционном суде Армении рассматривается ходатайство защиты касательно правомерности домашнего ареста Карапетяна. Сам он в заседании не участвует из-за проблем со здоровьем.

11 декабря Апелляционный антикоррупционный суд отклонил жалобу защиты Карапетяна о незаконности продления ареста в качестве меры пресечения. 24 декабря защита Карапетяна подала кассационные жалобы на решение Апелляционного суда. 30 декабря суд одобрил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Карапетяну с ареста на домашний арест. 5 января стало известно, что сторона обвинения подала апелляцию на решение армянского суда о домашнем аресте российского бизнесмена, требуя заключить его под стражу.

Арест Карапетяна

18 июня 2025 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и потом неоднократно продлевал арест. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, на время был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Ранее Совет защиты Карапетяна сообщил, что 22 июля 2025 года чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию "Электрических сетей Армении". В правительстве республики заявили, что по вопросу "Электросетей" приоритет отдадут национальному законодательству.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на заседании 17 ноября 2025 года лишила "Электрические сети Армении" лицензии. В течение последующих трех месяцев должна быть определена дальнейшая судьба компании. Как заявили в КРОУ, либо владелец и государство договорятся о процедуре передачи компании государству, либо компания перейдет под госконтроль.