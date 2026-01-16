СК завершил расследование дела против руководства Десятого подшипникового завода

Дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о многомиллионном хищении в отношении руководителей Десятого подшипникового завода и бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Десятый подшипниковый завод" Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова, обвиняемых в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в совершении мошенничества и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках похитили более 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 5 млрд рублей. В отношении Сухомлина, Волкова и Кулешова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемые Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова находятся под домашним арестом.