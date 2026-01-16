В Паттайе погиб врач-хирург из Красноярского края

Он упал с высоты

БАНГКОК, 16 января. /ТАСС/. Российский врач-хирург из Красноярского края погиб в результате падения с высоты в курортном таиландском городе Паттайя. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде, куда поступил рапорт из полицейского участка Паттайи.

По данным полиции, инцидент произошел 6 января. "На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело 41-летнего гражданина России Тимофея Борисова, лежащее на земле у гостиницы. Свидетели заявили, что покойный проживал в номере на 16-м этаже, у него были симптомы, характерные для психического расстройства", - говорится в сообщении полиции.

Проживающая в Паттайе российский волонтер Светлана Шерстобоева, которая занимается поиском пропавших людей, в беседе с корреспондентом ТАСС указала, что Борисов приехал в Таиланд "по пакетному туру". "Врач-хирург из поселка Северо-Енисейский приехал один и должен был находиться в Таиланде с 6 по 11 января", - сказала она.

Полиция Таиланда продолжает расследование обстоятельств гибели россиянина, в связи с чем его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.