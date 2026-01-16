ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Нижегородской области завели дело после смерти ребенка

Назначена судебно-медицинская экспертиза
Редакция сайта ТАСС
16:04

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после смерти полуторамесячного мальчика в больнице в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Следователем <…> по факту смерти малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе в районную больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья поступил полуторамесячный ребенок. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок умер. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

РоссияНижегородская область