На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены начали работать в Киеве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сначала сирены заработали в Киеве, после чего в течение нескольких минут в красную зону перешли все регионы страны.

Позже сообщили, что воздушная тревога в большинстве областей отменена.

В красной зоне остаются Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

