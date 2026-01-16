На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу
16:12
обновлено 16:47
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сначала сирены заработали в Киеве, после чего в течение нескольких минут в красную зону перешли все регионы страны.
Позже сообщили, что воздушная тревога в большинстве областей отменена.
В красной зоне остаются Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
В новость внесены изменения (19:47 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.