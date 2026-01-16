Михаилу Щербаку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Информацию подтвердили в правоохранительных органах

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избрана в отношении сотрудника "Атомстройэкспорта" Михаила Щербака. Об этом говорится в сообщении главного управления МВД РФ по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении. В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что речь идет о Щербаке.

В сообщении управления ФСБ России по Нижегородской области говорится, что был задержан руководитель одного из учреждений в сфере строительства и энергетики, обвиняемый в финансировании экстремистской деятельности. Установлено, что злоумышленник, являясь противником действующих органов власти Российской Федерации и сторонником политизированной экстремистской организации, осуществлял денежные переводы на иностранные банковские счета запрещенной структуры.

Фигурант задержан, по месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты компьютер и средства связи, устанавливаются его возможные соучастники и иные эпизоды противоправной деятельности.