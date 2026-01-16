Бизнесмена Карапетяна снова перевели в СИЗО
ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Самвел Карапетян, находящийся под следствием в Армении в рамках уголовного дела "о призывах к свержению власти" в стране, вновь перевезен в следственный изолятор, его лечение прервано. Об этом сообщила ТАСС адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян.
"Да", - заявила она в ответ на вопрос ТАСС, соответствует ли действительности информация о том, что правоохранители прервали лечение Самвела Карапетяна от последствий пневмонии, полученной во время пребывания в СИЗО, и доставили его в так называемый "подвал КГБ".