Бизнесмена Карапетяна снова перевели в СИЗО

Лечение российского бизнесмена от последствий пневмонии прервали, отметила адвокат Лианна Гаспарян

ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Самвел Карапетян, находящийся под следствием в Армении в рамках уголовного дела "о призывах к свержению власти" в стране, вновь перевезен в следственный изолятор, его лечение прервано. Об этом сообщила ТАСС адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян.

"Да", - заявила она в ответ на вопрос ТАСС, соответствует ли действительности информация о том, что правоохранители прервали лечение Самвела Карапетяна от последствий пневмонии, полученной во время пребывания в СИЗО, и доставили его в так называемый "подвал КГБ".