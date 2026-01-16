Сумма вменяемых взяток брянскому экс-замгубернатора возросла до 7,2 млн рублей

Сергей Тимошенко обвиняется в четырех эпизодах получения взятки

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 16 января. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко обвиняется в четырех эпизодах получения взятки, их общая сумма составляет около 7,2 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Брянской области.

Ранее Тимошенко было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на сумму более 4 млн рублей.

"Число эпизодов получения взятки у фигуранта дела выросло до четырех. Общая сумма взяток составляет порядка 7,2 млн рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Как уточнили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области, Советский районный суд города Брянска продлил меру пресечения в виде ареста Сергею и Антону Тимошенко, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве в получении взятки. "Суд продлил срок содержания под стражей до 16 февраля", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Брянской области, по версии следствия, в должности замгубернатора Тимошенко получал взятки от предпринимателей, осуществлявших строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах Брянска, а также капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Гагарина в городе Фокине Брянской области. Уточнялось, что часть взяток были получены Тимошенко через его сына Антона, жителя Ростова-на-Дону, выступавшего в качестве посредника.