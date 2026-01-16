В Подмосковье отца оштрафовали за катание сына на привязанном к машине снегокате

На мужчину составлен протокол по нарушению правил перевозки людей и неисполнению обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ привлекли к ответственности жителя Лобни, который катал ребенка на снегокате, привязанном к автомобилю. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Мои коллеги из подмосковной Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, перевозившего ребенка на снегокате, привязанном к автомобилю в городе Лобня", - говорится в сообщении.

По ее словам, мужчина 1985 года рождения решил таким образом развлечь своего сына 2019 года рождения. В отношении мужчины составлен протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), а также по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

"Напоминаю: перевозка пассажиров вне салона автомобиля очень опасна. Берегите себя и своих близких - соблюдайте правила дорожного движения!" - добавила Волк.