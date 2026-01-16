Бастрыкин потребовал доклад по факту смерти мужчины под снегом на Камчатке

Житель региона умер 15 января из-за схода снежных масс с крыши многоквартирного дома на улице Советской в Петропавловске-Камчатском

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах уголовного дела по факту гибели мужчины под сошедшей снежной массой на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

15 января в результате схода снежных масс с крыши многоквартирного дома на улице Советской в Петропавловске-Камчатском житель края получил травмы, от которых умер на месте происшествия.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Сергея Николаевича Подопригора доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела", - сообщает ведомство.