Специалист газовой службы из Белгорода получил 21 год за госизмену

Также Александра Чеботарева обвинили в контрабанде оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы 37-летнего специалиста газовой службы из Белгорода, признав его виновным в госизмене, контрабанде оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Вторым Западным окружным военным судом на выездном заседании в помещении Белгородского областного суда рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Губкинского района Белгородской области Александра Чеботарева (внесен в РФ в перечень террористов). <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые 4 года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, военный суд конфисковал у фигуранта деньги, которые он получил за осуществление террористической деятельности, а также устройства, с использованием которых он контактировал с участниками террористической организации. Чеботарев признан судом виновным в совершении госизмены (ст. 275 УК РФ), участии в деятельности признанной в РФ террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222.1 УК РФ и ст. 222 УК РФ).

Как установил суд, в начале марта 2024 года Чеботарев "через анонимную информационно-телекоммуникационную сеть установил контакт" с представителями признанной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России", согласившись из корыстных побуждений "осуществлять действия против безопасности РФ". В конце марта того же года он также забрал из тайника в Брянской области основные части огнестрельного оружия с прибором для бесшумной стрельбы, а также патроны к нему, после чего перевез их в Новороссийск и перепрятал по указанию украинского куратора. "Продолжая выполнять поставленные участниками террористической организации перед ним задачи, фигурант дела выехал в конце апреля в Москву для сбора информации об интересующих ВСУ объектах, в частности ведущих организаций телерадиовещания, расположенных в Москве на улице Правды", - добавила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Кроме того, с мая по август 2024 года подсудимый по указанию кураторов изъял из тайника огнестрельное оружие украинского производства, взрывчатое вещество и взрывное устройство, которые стал хранить в одном из гаражей поселка Троицкое Губкинского района Белгородской области, "ожидая дальнейших указаний". 28 августа арсенал был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, а самого Чеботарева задержали.

Как отметили в военном суде, сам обвиняемый отрицал свою принадлежность к террористической организации и причастность к вменяемым ему в вину преступлениям. При этом он подтвердил, что действительно перевозил в Новороссийск сверток с неизвестным содержимым из Брянской области "по заказу неизвестного лица", в котором, как он якобы думал, находятся наркотики. "Свою поездку в столицу задержанный объяснил силовикам туристическими целями, а появление в его гараже украинского оружия и взрывчатки - отрицал", - подчеркнула Ирина Жирнова.

Однако военный суд признал мужчину виновным, принимая во внимание, в том числе, его признательные показаний на первоначальных этапах расследования.