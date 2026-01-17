В Туапсинском районе Кубани объявили беспилотную опасность

Жителей и гостей округа попросили сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил глава района Сергей Бойко в Telegram-канале.

"На территории Туапсинского округа объявлена беспилотная опасность. Прошу жителей и гостей округа сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.

Бойко отметил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности.