Во Владивостоке потушили пожар на складе мебели

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании склада мебели на улице Пограничной во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"В 02:38 (19:38 мск) пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.

Пожар произошел вечером 16 января. На момент прибытия пожарных горела крыша склада на площади 280 кв. м, шел густой черный дым. Огонь мог перейти на соседние здания, однако их удалось отбить. Позже появилась информация, что в здании склада обвалилась кровля. В 19:40 (12:40 мск) пожар локализовали на площади около 280 кв. м.