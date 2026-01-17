В Киеве пятый день подряд продолжается блэкаут

В городе введены экстренные отключения электроэнергии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Блэкаут в Киеве продолжается пятые сутки подряд. О новых экстренных отключениях света в городе сообщил киевский филиал энергетического холдинга "ДТЭК".

"По приказу "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится на сайте холдинга. Предыдущие четыре дня в Киеве также вводились экстренные отключения света, о чем сообщал, в частности, тот же филиал.

В энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно действуют многочасовые отключения света. На этом фоне супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве.