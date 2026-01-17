Преподавателю учебного центра МВД в Коми предъявили обвинение

Владимира Опарина обвинили в превышении должностных полномочий

Преподаватель центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми Владимир Опарин © Наталия Казаковцева/ ТАСС

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Преподавателю центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми Владимиру Опарину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Эту информацию сообщил при избрании меры пресечения судья Сыктывкарского городского суда Максим Моисеев. 15 января в центре произошел взрыв с последующим возгоранием, пострадали 20 человек.

"Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - огласил судья.

Как пояснил ТАСС представитель прокуратуры региона, уголовное дело было возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность), второе уголовное дело - непосредственно в отношении преподавателя центра - по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), данные дела соединены в одно производство.

По данным следствия, преподаватель центра Опарин привел в действие учебно-имитационную гранату, в результате произошел взрыв и последовал пожар легковоспламеняющихся предметов в зале. Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 293 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (халатность, превышение должностных полномочий). Проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели и ответственные должностные лица, назначены необходимые судебные экспертизы. Начальник центра отстранен от исполнения служебных обязанностей, сообщала пресс-служба МВД по региону.