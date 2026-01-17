Примкнувшего к ИГ уроженца Дагестана осудили на 17 лет

Вину в предъявленном обвинении он не признал

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил 17 лет лишения свободы уроженцу Дагестана Хаскилу Яганову (внесен в РФ в перечень террористов), признав его виновным в участии в террористической организации и незаконном обороте взрывных устройств. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, речь идет о гранате Ф-1.

"Путем частичного сложения суд окончательно приговорил Яганова к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 330 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

Яганов, проживающий в Белгороде, признан виновным в участии в организации, признанной в РФ террористической (ст. 205.5 УК РФ), и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Уголовное дело против него рассматривалось на выездном заседании военного суда в помещении Белгородского облсуда. Вину в предъявленном обвинении он не признал.

Как установил суд, 50-летний фигурант, одобряя деятельность международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ), "считая правильной ее идеологию о необходимости террористической деятельности", в ходе переписки в мессенджере с одним из ее членов выразил готовность вступить в ее ряды. Также он сообщил, что у него имеется взрывное устройство - граната Ф-1 со взрывателем, следует из материалов дела.

"В июле прошлого года, считая себя членом ИГ, он получил от одного из руководителей ИГ указание по ликвидации путем подрыва этой гранаты лиц, не исповедующих ислам, на что Яганов дал согласие", - уточнила ТАСС пресс-секретарь суда. Несколько дней спустя деятельность террориста была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляции.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.