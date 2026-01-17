В Великом Новгороде пассажирский автобус въехал в дом

Водителя доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус врезался в дом в Великом Новгороде. Водитель госпитализирован, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе 06:45 на улице Нехинской областного центра. "Водитель, мужчина 1966 года рождения, управляя автобусом "ЛиАЗ" (маршрут 19), по неустановленной причине совершил наезд на опору уличного освещения с последующим наездом на здание. В результате ДТП водитель автобуса доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу", - отмечается в сообщении.

В салоне в момент аварии находились трое пассажиров. По данным пресс-службы, они за медицинской помощью не обращались. Причины и обстоятельства выясняются.