В Удмуртии при пожаре в доме погибли женщина и ребенок

Еще одна жительница пострадала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Пожар произошел в деревне Большое Волково Вавожского района. При пожаре погибли пожилая женщина и ребенок, сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

"Бабушка и девятилетний ребенок погибли на пожаре в Вавожском районе", - написал Шуткин.

Первоначально сообщалось, что пострадала 46-летняя женщина, со слов которой, в доме также находились 77-летняя женщина и 9-летний ребенок. Во время разбора конструкций нашли останки одного человека,

Предварительная площадь пожара составила 600 кв. м.

