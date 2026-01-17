В Петербурге пресекли деятельность подпольного клуба азартных игр

Игровое оборудование нашли в квартире в Невском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Следователи пресекли деятельность подпольного клуба азартных игр, организованного в квартире в Невском районе Петербурга. Заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"В ходе следствия установлено, что с ноября 2025 года по январь 2026 года подозреваемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в квартире по ул. Коллонтай разместили игровое оборудование - 24 персональных компьютера и 15 игровых автоматов, при помощи которых осуществлялись различные азартные игры", - говорится в сообщении.

Следственным отделом по Невскому району заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). По подозрению в совершении преступления задержали уроженца Оренбургской области и местную жительницу. Выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.