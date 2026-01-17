В Калининграде раскрыли убийство трех женщин, совершенное в 1999 году

Обвиняемому 48 лет, преступление он совершил, когда был студентом

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Следственные органы Калининградской области раскрыли убийство трех женщин, совершенное в 1999 году. Задержан и арестован ранее судимый 48-летний житель региона. Подробности преступления ТАСС сообщил руководитель калининградского управления СК РФ Дмитрий Канонеров.

В 2025 году в СУ СК РФ по Калининградской области раскрыло 20 преступлений, совершенных в прошлые годы, в их числе 9 убийств и 3 уголовных дела о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Направлено в суд восемь уголовных дел о преступлениях, которые оставались нераскрытыми более трех лет. По раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории региона в прошлые годы, калининградское управление СК РФ занимает первое место на северо-западе страны.

Ведется расследование уголовного дела в отношении калининградца, которого обвиняют в убийстве 82-летней пенсионерки, ее дочери и 21-летней внучки, совершенном в 1999 году.

"Сейчас обвиняемому 48 лет. Когда он был студентом, узнал, что у одной из девушек, которая училась вместе с ним, отец работает капитаном дальнего плавания и в его квартире может храниться крупная сумма денег. По версии следствия, он пришел к ней домой, мать студентки связал, на теле обнаружили резаные раны в области шеи. Такие же раны были и на теле студентки. Пожилая женщина была избита до смерти. Из квартиры он похитил $18 тыс. Нам удалось установить, что следы, изъятые в 1999 году во время осмотра места происшествия в квартире убитых, принадлежат именно ему", - сообщил собеседник агентства.

Ранее обвиняемый в тройном убийстве был судим за мошенничество. Суд по ходатайству следствия избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. По словам Канонерова, на завершающей стадии предварительного следствия в региональном управлении находится еще ряд уголовных дел прошлых лет.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 19 января.