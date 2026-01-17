Задержанному в Балашихе водителю Porsche предъявили обвинение

Мужчина управлял транспортным средством будучи лишенным водительских прав

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Водителю Porsche, который в подмосковной Балашихе проигнорировал требования сотрудников ДПС и попытался скрыться, предъявили обвинения. Об этом ТАСС сообщили в областном СК.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества (ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ)", - сообщили в СК Московской области.

Следствием установлено, что мужчина управлял транспортным средством будучи лишенным водительских прав. На допросе от дачи показаний обвиняемый отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Продолжается сбор и закрепление доказательств.

По данным СК, 16 января наряд ДПС, увидев автомобиль с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, двигающийся по улице Терешковой в Балашихе, подал сигнал для его остановки. Водитель автомобиля, проигнорировав законные требования полицейского, предпринял попытку скрыться и врезался в служебную машину ГИБДД, а также наехал на инспектора ДПС. Сотрудники ДПС применили табельное оружие. Впоследствии водитель был задержан.