СК показал кадры задержания за подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР

По данным ФСБ, в указанных регионах при подготовке нападений задержали гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона 1995 года рождения и жителя Кабардино-Балкарии 2009 года рождения

ТАСС, 17 января. СК России показал видео задержания готовившего теракты против представителей органов власти Хабаровского края и полицейских в Кабардино-Балкарии.

По данным ФСБ, в указанных регионах при подготовке нападений задержали действовавших по указаниям кураторов из террористических организаций гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона 1995 года рождения и жителя Кабардино-Балкарии 2009 года рождения. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, 16-летний подросток в Нальчике арестован.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц).