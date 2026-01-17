В Бердянске 96 домов остаются без тепла после атак ВСУ

Работы по восстановлению продолжаются

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. В Бердянске Запорожской области 96 домов остаются без теплоснабжения после атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Без отопления остаются 96 домов. Работы по восстановлению продолжаются. Аварийные бригады работают без остановки", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что аварийные бригады единой управляющей организации Фонда капремонта Запорожской области провели работы по частичному спуску теплоносителя в домах с верхней разводкой с целью недопущения размораживания систем. По его информации, работы завершены в 65 домах, а после частичного восстановления системы электроснабжения приступили к запуску систем отопления в 234 домах.

Губернатор уточнил, что на данный момент в северо-западной части области наблюдаются перебои с электроснабжением. Он подчеркнул, что специалисты продолжают работу по восстановлению объектов электросетевого хозяйства, поврежденных в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона 14-16 января.