На Ставрополье в ДТП погиб один человек
Редакция сайта ТАСС
11:31
СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. На федеральной трассе "Кавказ" столкнулись три автомобиля. Авария произошла в черте города Невинномысска Ставропольского края. Один человек погиб и трое получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным инспекции, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Skoda и Hyundai. "29-летний водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Также в больницу доставлены два пассажира ВАЗ и 35-летний пассажир автомобиля Skoda", - говорится в сообщении.
Начата проверка, будут установлены обстоятельства происшествия.