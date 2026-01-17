На Ставрополье в ДТП погиб один человек

Еще трое получили травмы

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. На федеральной трассе "Кавказ" столкнулись три автомобиля. Авария произошла в черте города Невинномысска Ставропольского края. Один человек погиб и трое получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным инспекции, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Skoda и Hyundai. "29-летний водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Также в больницу доставлены два пассажира ВАЗ и 35-летний пассажир автомобиля Skoda", - говорится в сообщении.

Начата проверка, будут установлены обстоятельства происшествия.