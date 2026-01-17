Хомутовский район Курской области остался без электричества

Причины аварии выясняются

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 17 января. /ТАСС/. Хомутовский район Курской области остался без электричества в результате аварии, причины которой пока не ясны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Хомутовский район остался без электричества. Причины отключения выясняются. Бригады энергетиков выехали на место аварии, в кратчайшие сроки специалисты подключат район к резервным источникам питания. Держу ситуацию на личном контроле!" - написал он.