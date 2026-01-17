СК передал в суд дело об убийстве сотрудницы отделения одного из банков Москвы

Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Следственный комитет России передал в суд дело об убийстве сотрудницы отделения банка на Автозаводской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в СК России.

"Следственными органами СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Кемеровской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в ведомстве.

Следствием установлено, что 30 сентября 2025 года фигурант, заранее вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в одно из отделений банка на Автозаводской улице. "На фоне возникших в ходе совместной работы неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своему руководителю. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", - сказали в СК.

Следователями столичного СК проведен комплекс необходимых следственных действий, в том числе назначены судебные экспертизы, среди которых дактилоскопические, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические и другие. Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано для направления в суд.