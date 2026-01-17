Двух пострадавших при взрыве газа переведут на лечение в Ставрополь

На место также направлен специалист из регионального ожогового центра

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Двое из восьми пострадавших при взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье будут переведены на лечение в краевое медицинское учреждение. На место также направлен специалист из регионального ожогового центра, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

"[В Кочубеевский округ] направлен специалист из краевого ожогового центра. Из восьми пострадавших двоих человек мы переводим в краевое медучреждение в Ставрополь", - написал он.

17 января днем в кафе на федеральной трассе "Кавказ" произошел взрыв газового баллона. Пострадали трое сотрудников и семья из пяти человек, в том числе трое детей. У пострадавших ожоги различной степени тяжести.

"Главам округов края нужно оперативно проконтролировать соблюдение требований пожарной безопасности в точках общепита и на других объектах с присутствием людей, где используется газобаллонное оборудование. Нельзя допустить, чтобы у нас повторялись такие ЧП", - отметил Владимиров.