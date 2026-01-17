Le Parisien: в Париже полицейских госпитализировали из-за дымовой гранаты

На учениях один из инструкторов использовал гранату в закрытом помещении, сообщила газета

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Как минимум два сотрудника парижской полиции были госпитализированы после того, как на учениях один из инструкторов использовал дымовую гранату в закрытом помещении. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Инцидент произошел 9 января. Отмечается, что инструктор решил таким образом застать подчиненных врасплох, чтобы проверить их действия в стрессовой ситуации. Однако он не учел, что этот тип гранаты выделяет углекислый газ и существуют ограничения относительно ее использования в помещениях. В результате по меньшей мере пять человек получили серьезное отравление.

По информации издания, одна сотрудница полиции после этого происшествия "кашляла кровью" и ее доставили в больницу. Также один офицер, еще до учений имевший небольшие проблемы со здоровьем, был в тяжелом состоянии госпитализирован спустя несколько дней после произошедшего. Обстоятельства инцидента расследуются Генеральной инспекцией национальной полиции Франции.