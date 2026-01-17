В Ангарске горит торговый центр

Спасены пять человек

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Торговый центр загорелся в Ангарске Иркутской области, спасены пять человек. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Иркутская область, ул. Чайковского, 1а. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в торговом центре. Площадь пожара устанавливается, спасены 5 человек", - сообщили в министерстве.

По информации МЧС РФ, звеном газодымозащитной службы спасены два человека, еще три спасены по автолестнице.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в МЧС.

На месте работают порядка 40 человек и 10 единиц техники. По данным ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в торговом центре "Автомир". Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, ведомство контролирует установление обстоятельств возгорания.